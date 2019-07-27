У Харкові пройде костюмований жіночий велопарад

Стартувати дівчата будуть від Дзеркального струменя, а фінішують на Білгородському шосе.

4 серпня в Харкові відбудеться традиційний жіночий костюмований велопарад. Як повідомили організатори заходу дівчата стартуватимуть о 11:00 від Дзеркального струменя, а завершать велопарад о 15:00 біля «Велоцентру», що по Білгородському шосе.

«Щороку ми придумуємо нову тему для того, щоб якомога більше дівчат дізналося, що велосипед — це прекрасний транспорт, і на ньому не обов'язково їздити в спортивному одязі. Цього року організатори вирішили, що можна повернутися до традиційного формату назви і фантазувати на тему костюмів будуть «Дівчатка в ретро», — йдеться в повідомленні.

Источник: slk.kh.ua

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