У Харкові відреставрували мурал із Тарасом Шевченком

Мурал із зображенням видатного українського письменника та художника Тараса Шевченка відреставрували на торці будинку за адресою: Садовий проїзд, 30.

За словами керівника творчої групи «Kailas-V» Яни Волк, художникам довелося відновлювати мурал майже з нуля. «Ми не очікували, що буде так багато роботи. Так, ми бачили, що мурал потребує реставрацію. Через потік сонячних променів зображення місцями покрилося плямами, вицвіли теплі кольори та вигоріли темні внизу. Але коли робота почалась, виявили, що дуже постраждали шви, посипались карнизи і вимощення, тому довелося відновлювати проект майже повністю», - розповіла Яна Волк.

Як повідомили художники, на реставрацію муралу витратили майже три тижні і понад тисячу аерозольних балончиків із фарбою. «Пішло навіть більше фарби, ніж при створенні проєкту. Тоді ми витратили 900 балончиків, однак частково брали і водоемульсійку. Досвід показав, що кращою є саме аерозольна фарба, тому цього разу користувалися переважно нею», - розповіла Яна Волк.

Зазначимо, що мурал, присвячений Тарасу Шевченку, було створено 2014 року в рамках святкування 200-річчя з дня народження поета. Загальна площа портрету складає близько 570 кв. м. Проєкт внесений до Національного реєстру рекордів України як найбільший портрет на стіні житлового будинку. Реставраційні роботи проводилися за підтримки Українського культурного фонду.

Нагадаємо, що раніше творча група «Kailas-V» відреставрувала найбільший в Україні мурал із зображенням українського музиканта Кузьми Скрябіна. У Харкові група працює з 2012 року. На рахунку художників портрети Людмили Гурченко, Юрія Гагаріна, Наталії Фатєєвої та інші портрети і малюнки, створені на фасадах міських будівель.

Источник: city.kharkov.ua

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