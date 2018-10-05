Участник национального телешоу «Звезды в опере» впервые выступит в Харькове с сольным концертом

В пятницу, 12 октября, в Доме Алчевских, состоится первый сольный концерт участника национального телешоу «Звезды в опере», солиста арьковского оперного театра и театра музкомедии Владимира Козлова. Премьера пройдет в сопровождении Молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский» под руководством дирижера Юрия Яковенко.

За 10 лет работы в Харьковском оперном театре, лауреат международных конкурсов, участник национального телешоу «Звезды в опере» Владимир Козлов спел целый ряд главных баритоновых партий во многих популярных и любимых зрителями оперных постановках, среди которых «Богема» Джакомо Пуччини, «Евгений Онегин» Петра Чайковского, «Тарас Бульба» Николая Лысенка и многих других. Также на сцене Харьковского театра музкомедии, Владимир воплотил образы Эдвина, Графа Данило, Сандора Баринкая в опереттах Имре Кальмана, Иоганна Штрауса, Франца Легара. А вот выступление с МАСО станет первым сольным концертом в творческой карьере исполнителя!

По словам Владимира Козлова, идея этого концерта возникла во время турне по странам Европы в ноябре 2017 – марте 2018 года. В ходе турне он и артистка ХНАТОБа Елена Старикова в составе коллектива, состоящего из представителей Италии, Франции, США, Венгрии, США участвовали в постановке оперы-балета «Кармина Бурана» Карла Орффа: «Мы выступили в 56 городах. Концерт в Парижском дворце конгрессов – месте, где регулярно проходят выступления мировых звезд эстрады и представления ведущих европейских театров, собрал полный зал. – рассказывает Владимир, – Когда мы вернулись в Украину, меня стали активно просить дать сольный концерт. И мне приятно, что эту инициативу поддержал художественный руководитель МАСО «Слобожанский» Гаррий Артушевич Абаджян и что на этом концерте я выступлю с Молодежным оркестром». Первый проректор Харьковской консерватории, профессор Гаррий Абаджян следит за тем как растут и развиваются многие ее студенты, становясь настоящими звездами: «Владимира Козлова знаю еще со времени его учебы в консерватории – талантливый баритон, ученик нашей выдающейся певицы Валентины Федоровны Аркановой, сегодня он один из лучших оперных исполнителей Харькова. А в ходе этого выступления он сможет проявить свои разносторонние дарования в новом для себя жанре сольного концерта».

Вместе с Владимиром на сцену Дома Алчевских выйдут его друзья и партнеры по оперной сцене – заслуженная артистка Украины Елена Старикова (сопрано), лауреат международных конкурсов Юлия Форсюк (сопрано), а также, дирижер Юрий Яковенко. В прошлом концертном сезоне Юрий дирижировал МАСО на совместных концертах с популярной группой «ТНМК» и с легендой мирового джаза Аркадием Шилклопером, не обошлось без него и открытие этого концертного сезона. По мнению директора оркестра Алены Ереминой, концертным программам оркестра с участием Яковенко всегда присущи оригинальность и креативность, что неизменно вызывает к ним повышенный интерес зрителей.

В программе концерта, под названием «Владимир Козлов приглашает…», прозвучат арии из опер Джоаккино Россини, Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Чайковского и популярные, хорошо знакомые зрителями эстрадные песни композиторов Арно Бабаджаняна, Александры Пахмутовой, Клода Франсуа, из репертуара Муслима Магомаева, Александра Градского, Фрэнка Синатры, а также отрывки из оперетт Имре Кальмана.

Рассказывая о программе концерта, Владимир Козлов заметил, что она составлена преимущественно из произведений, которые в его исполнении впервые прозвучат перед харьковской публикой. «Этот концерт я считаю своего рода благодарностью зрителю за любовь к искусству, за уважение к нашему труду и за поддержку. В нем прозвучат настоящие шедевры оперного искусства, горячо любимые и исполняемые много лет, а также песни, которые можно назвать классикой эстрады. Они полны добра, теплоты, веры в светлое будущее и жизнеутверждающего символизма. – говорит Владимир. – Приглашаю всех на концерт и хочу, чтобы те, кто пришел на него, хоть ненадолго забыли о проблемах и трудностях, улыбнулись и стали немного счастливее».

Напомним, что концерт «Владимир Козлов приглашает…» пройдет в Доме Алчевских 12 октября, начало в 19:00. Следующее концертное мероприятие МАСО «Слобожанский» состоится на сцене Дома Алчевских в пятницу, 26 октября. Это будет концерт камерной музыки.

МАСО «Слобожанский» в Facebook: https://www.facebook.com/masoSlobozhanskiy/

Адрес: ул. Жен Мироносиц, 13 (Дом Алчевских, бывший ДК Милиции). Звук живой.

Начало – в 19:00.

Приобрести билеты на концерт можно в кассе МАСО «Слобожанский», тел.: 706-17-16, адрес: ул. Жен Мироносиц, 13 (офис оркестра).

Справка:

Владимир Козлов – солист (баритон) Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н.В. Лысенко (с 2008 года) и Харьковского академического театра музыкальной комедии (с 2014 года). Окончил Харьковский национальный университет искусств им. И.П. Котляревского (класс проф. Аркановой В.Ф.). Исполнил баритоновые партии в операх "Богема" (Дж. Пуччини), «Евгений Онегин» (П.Чайковский), «Черевички» ( П.Чайковский), Наталка-Полтавка» (Н.Лысенко), «Тарас Бульба» ( Н.Лысенко), «Бременские музыканты» (Г.Гладков) а также в опереттах «Сильва», «Цыганский барон», «Веселая вдова».

Лауреат Всеукраинского конкурса им. Оксаны Петрусенко (2006), Всеукраинского конкурса «Новые имена Украины» (2007), лауреат Гран-при на Международном конкурсе в Италии (г. Лониго 2007), лауреат Гран-при на Международном конкурсе в Португалии (о. Мадейра, 2009). Участник национального телешоу «Звезды в опере».

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