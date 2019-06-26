Учёные выяснили, у каких людей больше всего сексуальных партнёров

Международная группа исследователей проанализировала данные почти 7000 человек в возрасте от 50 лет и старше, которые заполнили анкету о своей сексуальной истории, демографическом происхождении и образе жизни. На основе полученных данных учёные определили, какой тип людей имеет больше всего сексуальных партнёров.

Оказалось, что у около 39% женщин не было вообще или был только один сексуальный партнёр. 37% сказали, что имели от двух до четырёх партнёров, 16% — от пяти до девяти партнёров. А около 9% имели более 10 партнёров, почти все среди них — женщины, которые регулярно занимаются или занимались спортом.

Среди мужчин около 30% не имели вообще или только одного сексуального партнёра. У 31% было от двух до четырёх партнёров, у 20% — от пяти до девяти партнёров, а у 20% — более 10. Исследователи предположили, что мужчины, как правило, имеют больше сексуальных партнёров, чем женщины, из-за выработки тестостерона или из-за так называемого сексуального двойного стандарта, который говорит о том, что наличие большого количества секса — хорошо для мужчин и плохо для женщин. Но также они и допускают тот факт, что эти данные могут быть не совсем правдивыми, поскольку мужчинам свойственно «переоценивать количество своих сексуальных партнёров».

Также они определили несколько типов людей, помимо спортивных женщин, которые имели наибольшее количество партнёров: молодые люди, белые женщины, одинокие или разведённые, курильщики и люди, которые регулярно пьют, гомосексуальные мужчины, бисексуальные женщины, богатые или абсолютно бедные мужчины.

Источник: anywellmag.com

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