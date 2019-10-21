Заряженные Кашпировским: чем торгуют на «блошином базаре» в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)
Журналисты прошлись воскресным утром по блошиному рынку харьковского «Благбаза» и поделились впечатлениями.
Самовар: 10 тысяч грн. Золотой, что ли?
Видеокамера: «вроде работает». 1000 грн.
Блокнот с изображением экс-кандидата в депутаты – 5 грн.
Ассортимент товаров широк – на вкус и цвет...
Ботиночки Дольче и Габбана: 350 грн.
Куклы, достойные праздника Хэллоуин (легко могут вызвать духов) – по 20 грн за подругу.
«Сколько дашь?..»
Сковородки: 100 гривен за штуку. В «Росте» только если по акции – 93 грн...
Мыло хозяйственное, «еще то, из собак», без всякой химии...
Серебряные топоры. Рубать нечистую силу. Опять же, к предстоящему празднику 1 ноября.
Ассортимент товаров для стояния в трюмо: «шоб було...»
И, наконец...
Набор рюмок, заряженных Кашпировским. Продавец утверждает: «пьешь и не пьянеешь». Бесценно!
Источник: vecherniy.kharkov.ua