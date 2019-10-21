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Заряженные Кашпировским: чем торгуют на «блошином базаре» в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

Заряженные Кашпировским: чем торгуют на «блошином базаре» в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

Журналисты прошлись воскресным утром по блошиному рынку харьковского «Благбаза» и поделились впечатлениями.

Заряженные Кашпировским: чем торгуют на «блошином базаре» в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

Самовар: 10 тысяч грн. Золотой, что ли?

Заряженные Кашпировским: чем торгуют на «блошином базаре» в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

Видеокамера: «вроде работает». 1000 грн.

Заряженные Кашпировским: чем торгуют на «блошином базаре» в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

Блокнот с изображением экс-кандидата в депутаты – 5 грн.

Заряженные Кашпировским: чем торгуют на «блошином базаре» в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

Ассортимент товаров широк – на вкус и цвет...

Заряженные Кашпировским: чем торгуют на «блошином базаре» в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

Ботиночки Дольче и Габбана: 350 грн.

Заряженные Кашпировским: чем торгуют на «блошином базаре» в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

Куклы, достойные праздника Хэллоуин (легко могут вызвать духов) – по 20 грн за подругу.

Заряженные Кашпировским: чем торгуют на «блошином базаре» в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

«Сколько дашь?..»

Заряженные Кашпировским: чем торгуют на «блошином базаре» в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

Сковородки: 100 гривен за штуку. В «Росте» только если по акции – 93 грн...

Заряженные Кашпировским: чем торгуют на «блошином базаре» в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

Мыло хозяйственное, «еще то, из собак», без всякой химии...

Заряженные Кашпировским: чем торгуют на «блошином базаре» в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

Серебряные топоры. Рубать нечистую силу. Опять же, к предстоящему празднику 1 ноября.

Заряженные Кашпировским: чем торгуют на «блошином базаре» в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

Ассортимент товаров для стояния в трюмо: «шоб було...»

И, наконец...

Набор рюмок, заряженных Кашпировским. Продавец утверждает: «пьешь и не пьянеешь». Бесценно!

Заряженные Кашпировским: чем торгуют на «блошином базаре» в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: харьков

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