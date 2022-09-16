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Аккумуляторная ячейка емкостью 240 ампер-часов позволит нарастить запас хода почти до 1000 километров

Аккумуляторная ячейка емкостью 240 ампер-часов позволит нарастить запас хода почти до 1000 километров

Мичиганский стартап Our Next Energy (ONE) представил безанодную аккумуляторную ячейку емкостью 240 ампер-часов. Она станет частью гибридной батареи Gemini c двойной внутренней химией, которая позволит нарастить запас хода почти до 1000 километров. Преимущество безанодных ячеек-высокая плотность хранения энергии, превышающая 1000 ватт-часов на литр объема.

Летом этого года американский стартап ONE и BMW подписали соглашение, итогом которой станет установка батареи Gemini в кроссовер iX. Этот гибридный аккумулятор с двойной внутренней химией использует на 20 процентов меньше лития и на 60 графита, однако может обеспечить дальность хода до 966 километров. Секрет эффективности прост: Gemini сочетает привычные литий-железо-фосфатные ячейки с безанодными, плотность хранения энергии в которых равна 1007 ватт-часов на литр объема.

Если сравнивать с топовыми литий-ионными аккумуляторами, то они могут похвастаться 730 ватт-часами на литр объема, хотя у ячеек Amprius с кремниевыми нанонитями на стороне анода этот показатель равен 1150 ватт-часам. При этом безанодні очаги дешевле (обещанная стоимость около 50 долларов за киловатт-час при нынешних 128) и проще в производстве, поскольку для них требуется вдвое меньше оборудования. Правда, и жизненный цикл у них меньше, поэтому в «чистом» виде они непригодны для использования в электромобилях.

Если же совмещать два вида внутренней химии в одной батарее, можно достичь удивительных результатов. Обычные LFP-ячейки будут работать в коротких, ежедневных поездках; бензанодні выступят своего рода «удлинителем хода» на длинных гонках. Прогнозируемый срок службы комбинированной системы – более 400 000 километров.

Массовое производство блоков Gemini начнется в 2026 году. Их обещают адаптировать к широкому перечню платформ – от легковушек до кроссоверов и грузовиков.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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