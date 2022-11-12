Аналитика ISW, 11 ноября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-11)

● ВСУ завершают освобождение западного берега Днепра.

● Украинские войска добились крупных территориальных успехов на всей территории Херсонской области и в ближайшие дни продолжат укреплять контроль над западным берегом Днепра.

● Блогеры в РФ раскритиковали заявления МО РФ об отходе, но в целом более сдержанно отнеслись к украинским успехам.

● ВСУ наступали в направлении Кременной и Сватово и атаковали логистику РФ в Луганской области.

● Войска РФ атаковали в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара.

● ВСУ продолжали наносить удары по скоплениям российских войск в Запорожской области.

● Пригожин продолжал формировать параллельные военные структуры в Белгородской и Курской областях, несмотря на отсутствие угрозы вторжения Украины.

● Некачественное проведение МО РФ частичной мобилизации продолжает вызывать социальную напряженность.

● Украинские партизаны продолжали преследовать российские оккупационные власти.

#ISW #война #аналитика

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6000

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