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Харьковские физики представят Украину на международном турнире

Харьковские физики представят Украину на международном турнире

Харьковчане примут участие в международном турнире юных физиков.

Интеллектуальные соревнования пройдут с 6 по 13 июля в Варшаве (Польша).

В этом году Украину на турнире будет представлять команда Харьковского лицея №161 "Импульс", которая стала победителем национального отбора – Всеукраинского турнира юных физиков.

Для турнира команды решают 17 исследовательских задач, которые публикуются почти за год до турнира. Затем на турнире команды докладывают решение задач друг другу и отстаивают в формате физбоев.

Сейчас заканчиваем презентации, обсуждаем, как отвечать на вопросы, готовим вопросы докладчикам из других стран. Тематика задач - самая разнообразная. Чаще всего они являются мультифизическими, сочетают несколько разделов физики. Поэтому задачи, с одной стороны, очень интересны школьникам, а с другой - дают возможность продемонстрировать все их знания, - рассказывает заслуженный учитель Украины, доцент физического факультета Харьковского национального университета им. Каразина Захар Майзелис, участвовавший в подготовке харьковской команды.

В состав харьковской команды вошли пятеро участников – Владимир Мащиц, Семен Кононенко, Илья Шкирко, Илья Хорошко, Дарья Гончар.

Источник: sq.com.ua

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