Искусственный интеллект способен писать курсовые работы для студентов всего за 20 минут

Американские ученые обучили искусственный интеллект, известный как GPT-3, создавать эссе для студентов колледжа со средней оценкой работ на "удовлетворительно", сообщает ZDnet. Такой оценки хватит, чтобы сдать экзамен.

Исследователи попросили студентов написать эссе на темы истории США, праву, творческого письма и научных исследований. Вместе со студентами работы писал и алгоритм. В результате самые высокие свои оценки ИИ получил по истории США и праву, а именно 4-. Твердую тройку получил GPT-3 за эссе в области науки на тему вакцины против Covid-19, что даже выше, чем у одного студента.

Ошибки, допущенные машиной не сильно отличались от ошибок студентов и были связаны с грамматикой и синтаксисом. Однако у GPT-3 на одно задание уходило от 3 до 20 минут, в то время как людям требовалось в среднем 3 дня.

Стоит отметить, что GPT-3 – всего лишь алгоритм, который не способен строить собственные тезисы и формулировать мысли. Он всего лишь убедительно имитирует человеческий стиль письма.

Источник: liga.net

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