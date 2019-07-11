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Команды Windows, которые ускорят вашу работу
Как за несколько секунд найти свойства мыши, запустить очистку диска и провернуть другие операции в Windows
Работу с компьютером можно ускорить, если пользоваться командной строкой. Она находится в разделе классических программ Windows 10. Достаточно запомнить несколько ключевых слов, и действия, которые раньше отнимали много времени, займут не более минуты. Самые часто используемые команды:
- Удаление ненужных программ — appwiz.cpl.
- Работа с жестким диском: chkdsk (проверка диска), cleanmgr (очистка) и dfrgui (дефрагментация).
- Запуск стандартных программ: mspaint (Paint), write (Wordpad), wmplayer (проигрыватель видео и аудио файлов).
- Команды быстрого доступа: control (панель управления), control fonts(настройка шрифта), control folders (свойства каталогов).
- Управление свойствами периферийных устройств: control desktop (свойства монитора), control mouse (свойства мыши), control printers (свойства принтеров)
- Работа с операционной системой: control admintools (администрирование), utilman (переход к специальным возможностям), verifier (проверка драйверов), regedit (редактирование реестра), firewall.cpl (доступ к брандмауэру).
- Настройки энергосбережения — powercfg.cpl.
- Вызов проводника — explorer.
- Выключение компьютера — shutdown.
Источник: prostotech.com
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