Команды Windows, которые ускорят вашу работу

Как за несколько секунд найти свойства мыши, запустить очистку диска и провернуть другие операции в Windows

Работу с компьютером можно ускорить, если пользоваться командной строкой. Она находится в разделе классических программ Windows 10. Достаточно запомнить несколько ключевых слов, и действия, которые раньше отнимали много времени, займут не более минуты. Самые часто используемые команды:

Удаление ненужных программ — appwiz.cpl. Работа с жестким диском: chkdsk (проверка диска), cleanmgr (очистка) и dfrgui (дефрагментация). Запуск стандартных программ: mspaint (Paint), write (Wordpad), wmplayer (проигрыватель видео и аудио файлов). Команды быстрого доступа: control (панель управления), control fonts(настройка шрифта), control folders (свойства каталогов). Управление свойствами периферийных устройств: control desktop (свойства монитора), control mouse (свойства мыши), control printers (свойства принтеров) Работа с операционной системой: control admintools (администрирование), utilman (переход к специальным возможностям), verifier (проверка драйверов), regedit (редактирование реестра), firewall.cpl (доступ к брандмауэру). Настройки энергосбережения — powercfg.cpl. Вызов проводника — explorer. Выключение компьютера — shutdown.

Источник: prostotech.com

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