Іншопланетяни можуть стати вагомим чинником останніх днів передвиборчої кампанії в США

Навіть вагомішим за "керовану Білим домом погоду".

Професор Саймон Голланд (знімає документалки для фінансованих НАСА проєктів, включно з проєктом виявлення астероїдів, які несуть загрозу для Землі) заявив, що дві конкуруючі команди астрономів змагаються за підтвердження відкриття іншопланетної цивілізації. Грандіозна заява про іншопланетян "може з'явитись протягом кількох тижнів" - якраз до виборів президента США, наголосив Голланд.

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"Ми виявили в нашій галактиці нелюдський позаземний розум, і люди про це не знають. Астрономи в рамках проекту в Оксфорді виявили очевидні докази передач з іншого світу", - проф.Голланд для The Mirror.

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Цікаво, як швидко Трамп вийде до виборців із гаслами "Я єдиний, хто зможе представити Америку величною перед маленькими зеленими чоловічками!"? Чи навпаки: "Я єдиний, хто зможе відбити іншопланетну навалу!".))

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/29312

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