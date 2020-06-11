Що містить «Дружба»: харківські фахівці перевірили якість плавленого сирка

У державній випробувальній лабораторії харчової та сільськогосподарської продукції ДП «Харківстандартметрологія» перевірили якість плавлених сирів.

Для проведення споживчої експертизи були закуплені вісім зразків плавленого сиру «Дружба», виготовлені в різних регіонах України, що реалізувались в роздрібній торговельній мережі міста Харкова. Це сир плавлений «Дружба» 40 % жиру в сухій речовині ТМ «Шостка»; сир плавлений «Дружба» 55 % жиру в сухій речовині ТМ «Ферма»; сир плавлений «Дружба» 50 % жиру в сухій речовині ТМ «Білоцерківський»; сир плавлений «Дружба» 55 % жиру в сухій речовині ТМ «Золотий резерв»; сир плавлений «Дружба» 50 % жиру в сухій речовині ТМ «Порада», сир плавлений «Дружба» 55 % жиру в сухій речовині ТМ «Комо»; сир плавлений «Дружба» 55 % жиру в сухій речовині ТМ «Козуб продукт»; сир плавлений «Дружба» 55 % жиру в сухій речовині ТМ «Пирятин».

Проведеною експертизою встановлено, що з восьми зразків плавлених сирів шість – за всіма показниками відповідали вимогам чинних нормативних документів. Але два протестовані зразки (сири ТМ «Козуб продукт» та ТМ «Порада») мали недоліки. В обох зразках виявлений консервант сорбінова кислота, якого не було в маркуванні. У сирі ТМ «Порада» виявлено вміст немолочного жиру, отже, відповідно до вимог нормативно-правових актів, такий продукт не повинен називатися сиром. У сирі ТМ «Козуб продукт» виявлено занижену масову частку жиру: на етикетці заявлено 55 %, а фактично було – 51,7 %.

Як пояснив генеральний директор ДП «Харківстандартметрологія» Володимир Величко, плавлений сир – доволі затребуваний продукт харчування, тому у виробників існує велика спокуса його фальсифікації. Найпоширенішим видом обману споживачів у виробництві сирів є заміна молочного жиру немолочним, зокрема рослинним (кокосовою, пальмовою оліями або сумішшю рослинних жирів). Несумлінні виробники реалізують підроблені і небезпечні харчові продукти, змушуючи споживачів не тільки платити більше, але й ризикувати здоров’ям. В Україні не заборонене часткове використання рослинних жирів у виробництві молоковмісних продуктів, але в такому разі вони повинні називатися «продукт молоковмісний сирний плавлений».

Найсумнішим для споживача є те, що ані візуально, ані за смаковими якостями визначити наявність немолочних жирів в молочному продукті практично неможливо. Визначити справжність плавленого сиру та встановити відсутність немолочних жирів у його складі можливо лише під час проведення випробувань спеціалістами в лабораторних умовах.

Щоб не помилитися в правильному виборі, Володимир Величко рекомендує споживачам дотримуватися таких порад:

1. Слід звернути увагу на зовнішній вигляд упаковки (чистота, цілісність). Не варто купувати сир із пошкодженою та забрудненою упаковкою або деформований.

2. Приділяйте увагу умовам зберігання плавленого сиру: за температури від мінус 4оС до 0оС термін його придатності становить від 30 до 90 діб; від 0оС до 4оС – від 45 до 75 діб.

3. Важливо бути уважними до маркування продукції. Виробники, які зацікавлені в тому, щоб якісна продукція власного виробництва надходила до столу споживачів, а у споживачів виникало бажання купувати корисний плавлений сир саме цього виробника, будуть надавати інформацію таким чином, щоб привернути увагу покупців, а не наносити текст, який є важкодоступним для читання.

4. Ціна продукту. Найдешевші плавлені сири, відібрані для споживчої експертизи, виявилися або відвертою підробкою, або містили консерванти, які не позначені в маркуванні.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»