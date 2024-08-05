У 2024 році абітурієнти подали менше заяв на вступ до університетів

Але загалом вступників стало більше, ніж торік, бо не всі вирішили здобувати вищу освіту, пише у статті "Вступ-2024. Чого хочуть абітурієнти і чого — держава?" редакторка відділу освіти та науки ZN.UA Оксана Онищенко.

Якщо минулого року на вступ до університетів подали 765 342 заяви, цього року їх було на 9% менше — 652 608.

Однак кількість електронних кабінетів, через які абітурієнти подають заяви на вступ, під час вступної кампанії 2024 збільшилася: минулого року їх було 214 123, а цього року — 219 248.

"І це означає, що вступників стало навіть більше. Просто не всі вони вступають до університетів, дехто — до фахових коледжів", — зазначає авторка.

Онищенко вказує, що минулого року до коледжів подало заявки менше абітурієнтів, а цього року — більше.

Генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН Олег Шаров зазначив, що є дві причини такої тенденції — частина вступників не впоралась із завданнями Національного мультимедійного тесту, а також навчання в коледжі — шанс отримати відстрочку від призову.

З іншого боку викладачі зазначають, що якість абітурієнтів з кожним роком падає, оскільки зараз навчання продовжують діти, які навчалися у старшій школі за часів ковіду та війни.

Джерело: https://t.me/znua_live/160565

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