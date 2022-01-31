Харьков купит американские самолеты

Харьковский аэроклуб имени Гризодубовой планирует закупить два самолета американского производства для обучения курсантов Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Об этом в эфире "Украинского радио Харьков" рассказал председатель организации "Общество содействия обороне Украины" и начальник Харьковского аэроклуба Сергей Филатов.

"Это американские самолеты. Мы долго искали самолеты типа Cessna 172 и наконец-то нашли по доступной для нас цене. Надеемся, что сможем эти самолеты, один в Испании, другой в Португалии, в ближайшее время приобрести", — сказал Филатов.

На данный момент в аэроклубе курсанты университета воздушных сил летают на ХАЗ-30. По словам Филатова, это очень легкий самолет, с максимальным взлетным весом 650 кг, который позволяет выполнять полеты днем, в простых метеоусловиях, но с элементами простого и сложного пилотажа.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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