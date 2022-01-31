Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:37
Просмотров: 202

Харьков купит американские самолеты

Харьков купит американские самолеты

Харьковский аэроклуб имени Гризодубовой планирует закупить два самолета американского производства для обучения курсантов Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Об этом в эфире "Украинского радио Харьков" рассказал председатель организации "Общество содействия обороне Украины" и начальник Харьковского аэроклуба Сергей Филатов.

"Это американские самолеты. Мы долго искали самолеты типа Cessna 172 и наконец-то нашли по доступной для нас цене. Надеемся, что сможем эти самолеты, один в Испании, другой в Португалии, в ближайшее время приобрести", — сказал Филатов.

На данный момент в аэроклубе курсанты университета воздушных сил летают на ХАЗ-30. По словам Филатова, это очень легкий самолет, с максимальным взлетным весом 650 кг, который позволяет выполнять полеты днем, в простых метеоусловиях, но с элементами простого и сложного пилотажа.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Последний месяц зимы с театром «ЛанжеронЪ»
Сегодня 10:45    2
Харьковчанин превратил "танк" в снегоуборочную машину
Сегодня 09:03    196
Рейсовый автобус «Харьков-Слупск» попал в ДТП: травмировалось 14 человек
Сегодня 08:11    170
Харьковские кукольники готовят премьеру Брехтовской «Мамаши Кураж»
Сегодня 07:43    140
Под Харьковом мужчина пешком пытался пройти в Россию со старинным самоваром
Сегодня 07:17    167
В центре Харькова демонтируют башенный кран
Сегодня 06:25    299
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    218
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    258
Энтузиасты реставрируют аутентичные харьковские двери (ФОТО)
30.01.2022 09:02    376
В Харькове у автовокзала пропала без вести девушка
30.01.2022 08:30    542
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 