Мінспорту не пускає шахового гросмейстера Василя Іванчука на Кубок світу в Баку

Міжнародна федерація шахів наголошує, що Іванчук отримав офіційне запрошення на участь у змаганнях.

Оскільки українському гросмейстеру немає 60 років, він, згідно з законодавством, має отримати дозвіл на виїзд від Мінспорту.

"Такий дозвіл не було надано. Офіційний запит від організаторів чемпіонату світу, Азербайджанської шахової федерації, також був відхилений", – стверджують у федерації.

Щоб вирішити цю ситуацію, деякі з найкращих гросмейстерів світу підписали відкритий лист до міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

Джерело: https://t.me/liganet/29478

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