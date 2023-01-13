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Петраков пішов з посади головного тренера збірної України з футболу

Петраков пішов з посади головного тренера збірної України з футболу

Українська асоціація футболу припиняє співпрацю з головним тренером національної команди України Олександром Петраковим через закінчення контракту.

Про це повідомили на сайті УАФ.

УАФ висловила подяку Петракову та його тренерському штабу за високий професіоналізм та незабутні перемоги на посаді головного тренера національної команди.

У свою чергу, Петраков також подякував УАФ за надану можливість очолити й працювати з національною командою.

Під керівництвом Петракова збірна України провела 15 матчів (шість перемог, сім нічиїх, дві поразки, різниця забитих і пропущених м’ячів 23—13).

Джерело: vlasti.net

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