1 грудня 1991 року в Україні був проведений референдум на підтвердження Акту про державну Незалежність, що його ухвалила Верховна Рада 24 серпня того ж року

На референдумі понад 90 відсотків сказали «так» незалежній державі

Ствердно на це запитання відповіли 28 мільйонів 804 тисячі українців (або 90,32%), взяли участь у голосуванні 31 мільйон 891 тисяча громадян (або 84,18%)

Паралельно були проведені перші всенародні вибори президента – перемогу здобув Леонід Кравчук. Друге місце у представника «Народного руху» В'ячеслава Чорновола.

Також важливим було те, що позитивний результат було отримано в усіх 24 областях, Автономній республіці Крим та двох містах зі спеціальним статусом – Києві та Севастополі.

З точки зору сьогодення, цікавими виглядають результати голосування на Донбасі і в Криму:

Донецька область – 83,9%

Луганська – 83,86%

Кримська автономія – 54,19%

місто Севастополь – 57,07%

Також референдум дав старт міжнародному визнанню щойно відновленої Української держави. Першою одразу Україну визнала Польща, трохи не встигла за нею, але була першою державою Заходу – Канада. Першою відкрила посольство в Києві Угорщина, піднявши статус свого консульства, яке існувало в Києві з радянських часів. США та провідні держави Заходу визнали незалежність України в кінці грудня...

На нашу суб'єктивну думку, у цей день офіційно затвердилось ВІДНОВЛЕННЯ Української Державності і одночасно з тим, українці повернули не туди, коли з вибором на посаду Президента представника старої радянської системи, обрали будівництво фактично УРСР 2.0.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4943

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