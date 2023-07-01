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1 липня 1949 року папа Пій XII затвердив Декрет проти комунізму

1 липня 1949 року папа Пій XII затвердив Декрет проти комунізму

Ним було формально проголошено відлучення віруючих від Римо-Католицької церкви за прийняття комуністичного вчення та його пропаганду, за членство в комуністичній партії, співпрацю з нею, за читання і поширення її преси, на тій підставі, що комунізм являє собою «матеріалістичне та антихристиянське вчення», а комуністичні лідери «і вченням, і діями ворожі до Бога, до істинної релігії і до Церкви Христової».

Натомість в срср т.зв."церква РПЦ" підтримувала комунізм і продовжує це робити в сучасній росії.

Документ зберігає свою силу до сьогодні. Він був підтверджений в 1962 році папою римським Іоанном XXIII, який відлучив лідера кубинської революції Фіделя Кастро від церкви за атеїстичну політику на Кубі.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/6132

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