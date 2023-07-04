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Сегодня 19:55
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Вооруженные Силы Украины официально сообщают о возможной подготовке в ближайшее время провокации на ЗАЭС — Генштаб

Вооруженные Силы Украины официально сообщают о возможной подготовке в ближайшее время провокации на ЗАЭС — Генштаб
По оперативной информации, сегодня на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и телеграмм-каналы.

Вооруженные Силы Украины не нарушают норм международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать в любых условиях.

Джерело: https://t.me/u_now/103751

Новости портала «Весь Харьков»

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