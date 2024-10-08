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2,6 миллиарда рублей в неделю. россия увеличит расходы на госпропаганду до нового исторического рекорда

2,6 миллиарда рублей в неделю. россия увеличит расходы на госпропаганду до нового исторического рекорда

В проект бюджета-2025 правительство заложило увеличение финансирования государственных телеканалов, СМИ и пропагандистских проектов в интернете до нового исторического рекорда — 137,2 млрд рублей, следует из пояснительной записки к закону о бюджете, опубликованной в базе госдуры.

По сравнению с текущим годом расходы по статье «средства массовой информации» увеличатся на 15,9 млрд рублей, или 13%, а их общий объем превысит годовые бюджеты средних российских регионов (например, 135 млрд рублей в Калининградской области, 110 млрд рублей в Пермском крае, 75 млрд рублей в Тамбовской области).

В среднем госпропаганда будет обходиться бюджету в 11,4 млрд рублей в месяц, или 2,6 млрд рублей в неделю, а главными получателями средств останутся государственные ТВ-каналы.

Джерело: https://t.me/gulagru/71091

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