$50 млрд активів рф на користь України – плата за агресію. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Лідери G7, які 13 червня зустрілися в Італії, схвалили використання $50 млрд прибутків із заморожених російських активів на користь України до кінця 2024 року.

▶️ Використання заморожених російських активів на потреби України – це правомірне та справедливе рішення, яке доводить, що за агресію доведеться платити.

▶️ Механізм передбачає, що G7 нададуть Україні кредит на $50 млрд, який виплачуватиметься за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів рф.

▶️ Цей варіант забезпечить критично важливу підтримку Україні в середньостроковій перспективі та допоможе покрити її фінансові потреби до 2025 року.

▶️ Рішення G7 – однозначний, чіткий сигнал для росії, що партнери готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

▶️ москва не має права пред’являти претензії, адже грабує не лише західні активи на своїй території, а й окуповані території України, крім того, щодень продовжує завдавати збитків і нашій інфраструктурі та житловому фонду.

Джерело: https://t.me/spravdi/39372

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