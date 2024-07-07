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7 липня в Україні  — День Військово-Морських Сил ЗСУ!

7 липня в Україні  — День Військово-Морських Сил ЗСУ!

#ГУРвітає

Вітаємо бойових побратимів, з якими разом спланували та реалізували цілу низку успішних місій у Чорному морі та біля тимчасово окупованого Криму.

● Завдяки вам Україна здобула одну з найважливіших перемог під час війни з російськими загарбниками — знищено десятки кораблів агресора, зокрема й флагман ворожого чорноморського флоту — крейсер «москва».

● Це допомогло звільнити острів Зміїний, відновити морську торгівлю, а головне — підняти бойових дух усіх Сил безпеки і оборони України та нашого народу.

Дуже важливо, що спроможності наших моряків зростають, тож вітаємо побратимів із успішними випробуваннями сучасного корвета «Гетьман Іван Мазепа», який буде новим флагманом українського флоту та захищатиме наші береги від московитської нечисті.

● Від матроса до адмірала — честь кожному, хто береже славні традиції морської України, розвиває її майстерність в обороні й атаці.

Вічна пошана тим, хто загинув за волю української нації.

Повага кожному, хто продовжує боротьбу за майбутнє України!

Вірність! Мужність! Сила!

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/DIUkraine/4090

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