Або НАТО, або ядерна зброя: що Зеленський мав на увазі

Президент України Володимир заявив, що Україна ніколи не говорила, що готується створити ядерну зброю.

Таку заяву він зробив у Брюсселі на прес-конференції із генсеком НАТО Марком Рютте після того, як його попередня заява у Брюсселі того ж дня викликала неоднозначну реакцію.

Що сказав Зеленський про ядерну зброю

Коментуючи свою вересневу зустріч з Дональдом Трампом і членство України в НАТО, він заявив, що "або в України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс… Ми обираємо НАТО. Не ядерну зброю, ми обираємо НАТО".

"І я вважаю, що мене почув Дональд Трамп. Він сказав: "У вас справедливі аргументи". Мені здається, це важливо", - зазначив Зеленський.

Яка була реакція на цю заяву

Після цього німецький таблоїд Bild, реагуючи на заяву Зеленського, написав, що Україна здатна відновити свій ядерний арсенал за кілька тижнів.

"У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться лише кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу", — цитує видання неназване джерело з української влади.

За словами джерела, Заходу слід "менше думати про червоні лінії росії і набагато більше про наші червоні лінії".

Після появи матеріалу Bild МЗС України виступило зі спростуванням.

"Офіційно спростовуємо інсинуації неназваних джерел у виданні BILD щодо нібито планів України з розробки зброї масового знищення", - заявили у МЗС.

Там зазначили, що Україна була і залишається відданою учасницею Будапештського меморандуму.

Що ще сказав Зеленський

У Брюсселі вечері Зеленський пояснив, що мав на увазі, говорячи про ядерну зброю.

"Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємося до створення ядерної зброї або чогось подібного. Я сказав, що коли Будапештський меморандум підписували дуже поважні, потужні ядерні країни, там було написано, що Україна віддає ядерну зброю, і Україна матиме від цих дуже поважних країн… територіальну цілісність і суверенітет. Це те, що я сказав", - зазначив президент України.

За словами Зеленського, "це означає, що ми дали ядерну зброю, і ці люди, які були партнерами на той час, повинні були дати нам гарантії безпеки".

Однак, після цього, як наголосив президент, путін розпочав окупацію України.

"Це означає, що це не дуже хороша парасолька для нашої безпеки. Ось чому я сказав, що в мене немає альтернативи, крім НАТО. Це був мій сигнал. Але ми не створюємо ядерну зброю", - заявив Зеленський.

Зі свого боку Рютте знову запевнив, що Україна буде в НАТО.

"І поки цього не станеться, ми слідкуватимемо за тим, щоб в України було все необхідне для перемоги", - сказав він на пресконференції.

План Перемоги Зеленського

16 жовтня Зеленський представив свій План перемоги у Верховній Раді.

Він складається з п'яти пунктів - геополітичного, двох військових, економічного та безпекового.

Перший пункт - запрошення України в НАТО ще до закінчення війни. За словами Зеленського, це стане "свідченням рішучості" і покаже росії, що путін програв геополітично світу.

Другий пункт – це оборона. Він включає продовження операцій на території росії та зняття обмежень щодо ударів по її території, виведення ППО, спільне з партнерами збиття російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет та доступ до розвідданих партнерів.

Третій пункт плану – стримування. Цей пункт має таємний додаток, який вже отримали лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України в майбутньому.

Четвертий пункт – стратегічний економічний потенціал. В Україні зосереджені природні ресурси, і зокрема критично важливі метали ціною в трильйони доларів США. Україна пропонує підписати угоди з ЄС і США про спільний захист та інвестування в видобуток і використання цих ресурсів.

П’ятий пункт розрахований на післявоєнний час. Зеленський заявив, що після війни Україна матимемо один із "найдосвідченіших військових контингентів". Це люди, які мають військовий досвід, досвід роботи із міжнародною зброєю. І це стане гарантією безпеки у Європі.

За словами Зеленського, партнери України, яким уже був представлений план, поставилися до нього "практично й уважно". Команди зосереджені на деталях заради дієвої підтримки, додав він.

Головні питання, на які Україна очікує реакції від союзників, - це надання дозволу бити далекобійною зброєю по росії та зрушення з місця процесу вступу в НАТО. Але по жодному з цих питань чіткої відповіді поки немає.

Тим часом речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що для досягнення миру Україна має "усвідомити причини, що призвели до конфлікту, а справжнім мирним планом для України буде усвідомлення безперспективності політики, яку вони проводять".

Джерело: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»