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Адміністративний устрій: Мінрегіон опублікував концепт

Адміністративний устрій: Мінрегіон опублікував концепт

Міністерство розвитку громад та територій оприлюднило тематику законопроєкту "Про засади адміністративно-територіального устрою", текст якого ще не доступний на сайті Верховної Ради.

Джерело: сайт Міністерство розвитку громад та територій, сторінка проєкту закону №2804, зареєстрованого 24 січня

Дослівно міністерство: "Прийняття такого закону дасть змогу вирішити низку давніх проблем.

До прикладу, чинним законодавством у сфері адміністративно-територіального устрою не надано визначення терміну "адміністративно-територіальної одиниці".

Також існує неузгодженість окремих норм Конституції України, закону "Про місцеве самоврядування в Україні" та недосконалість законодавства щодо порядку вирішення питань адміністративно-територіального устрою.

Адже в Україні досі чинний указ президії Верховної Ради Української PCP "Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української PCP" від 12 березня 1981 року".

Деталі: Мінрегіон зазначає, що розроблений ним законопроєкт увійде у пакет нормативно-правових актів із децентралізації.

Він визначає основні засади адміністративно-територіального устрою України, порядок утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів.

Законопроєкт передбачає існування державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів, який міститиме їх перелік інформацію про їхні межі, площу та населення.

Цьому передувало: Заступник міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода заявляв, що законопроект унормує порядок і встановить чіткі процедури, як і які органи влади можуть вирішувати в нашій державі питання адмінтерустрою.

Источник: pravda.com.ua

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