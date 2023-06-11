Адвокат на війні: справедливість і безправ'я — інтерв'ю Олега Головкова (ВІДЕО)

Солдат у лютому 2022, нині Олег Головков — молодший лейтенант ЗСУ. Служить у піхоті, воював на Харківщині та Донеччині. У цивільному житті Головков адвокат, одним з ключових його процесів був суд у справі про теракт біля харківського Палацу спорту, він представляв родини потерпілих. У війську він навіть проводив правовий лікнеп для інших військовослужбовців — про гуманітарне право та Женевські конвенції. Погляд юриста на війну, роздуми про справедливість, оцінка армійської бюрократії — в інтерв’ю

Джерело: youtube.com

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