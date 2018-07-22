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Аліменти на студента: особливості виплат, якщо повнолітня дитина навчається

Аліменти на студента: особливості виплат, якщо повнолітня дитина навчається

Аліменти зазвичай стягуються на утримання неповнолітньої дитини. Однак законодавством України також передбачено можливість стягнення аліментів на повнолітню дитину, яка продовжує навчатись.

Адвокат Роман Чумак пояснює всі особливості призначення такого виду аліментів.

Отже, обов’язок сплати одним з батьків аліментів на повнолітню дитину виникає за одночасної наявності таких умов: дитина досягла 18 років; продовжує вчитися (у навчальному закладі будь-якого роду); у зв’язку з навчанням потребує матеріальної допомоги; той з батьків, хто повинен сплачувати аліменти, має можливість їх сплачувати.

– Таким чином, якщо наявні всі ці умови, то можна звертатись до суду з позовною заявою про стягнення аліментів на повнолітнього, – запевняє Роман Чумак. – Важливою особливістю звернення до суду в такому разі є те, що з вимогою про стягнення аліментів може звернутись не тільки один з батьків, а й сама дитина.

Форма виплати аліментів на дітей старших за 18 років аналогічна формі аліментів на дитину, яка не досягла 18 років. Іншими словами, аліменти на повнолітню дитину можуть бути присуджені у формі частки (відсотка) від доходів, а також у вигляді твердої фіксованої грошової суми.

У той же час адвокат зауважує, що важливими змінами в законодавстві є те, що тепер форму сплати аліментів визначає сама особа, яка звертається до суду. Тому перед поданням позовної заяви слід розібратись, який формат сплати аліментів буде ефективнішим.

– На практиці аліменти в твердій грошовій сумі стягуються в тому разі, якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід. Цей вид аліментів є поширеним, оскільки доволі часто платники не мають стабільного, офіційного доходу, що унеможливлює визначення процентної ставки аліментів відповідно до заробітної плати, – пояснює Роман Чумак. – У тому разі, коли людина має регулярний, постійний дохід, слід звертатись по призначення сплати аліментів у відсотку від доходу.

Також особливістю стягнення аліментів на повнолітнього є те, що реалізувати це право можна лише в позовному провадженні, тобто заявник не може звернутись до суду з проханням видати судовий наказ.

Щодо форми навчання, то, відповідно до законодавства, право на отримання аліментів мають студенти, які навчаються як на бюджетній, так і на контрактній основі, денній або заочній формі. Однак суд при призначенні конкретної суми аліментів може врахувати специфіку навчання студента, наявність стипендії, розмір плати за навчання тощо.

Стягнення аліментів на повнолітнього припиняється, якщо дитина досягла 23 років або припинила навчання.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Олександр Гречаний

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