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Американские военные покрасят стену на границе с Мексикой, чтобы она выглядела симпатичнее

Американские военные покрасят стену на границе с Мексикой, чтобы она выглядела симпатичнее

Американским военным поручили покрасить «стену Трампа» на границе между США и Мексикой, чтобы придать ей более эстетичный вид, пишет издание The Hill.

Сенатор от штата Иллинойс Дик Дурбин написал в своём Twitter, что в ближайший месяц американские солдаты будут красить заграждения на границе. Об этом Конгрессу США по электронной почте сообщило Министерство внутренней безопасности. Дурбин назвал это «позорным злоупотреблением деньгами налогоплательщиков». Сколько денег Пентагон потратит на покраску стены, не сообщается.

В 2019 году американские военные начали работать на границе с Мексикой, помогая таможенникам и пограничникам задерживать нелегальных мигрантов.

Источник: breakingmad.me

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