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Американский министр рассказа о мерах по сдерживанию агрессии России

Американский министр рассказа о мерах по сдерживанию агрессии России

Министр армии США Райан Маккарти рассказал о мерах сдерживания в ответ на российскую угрозу. Он заявил в интервью «Голосу Америки», что военная активность России в Европе за несколько последних лет значительно увеличилась.

«В течение последних лет мы видели существенное увеличение инвестиций российских вооруженных сил в дальнобойные высокоточные вооружения и в средства реализации стратегии, которую мы называем «ограничение и блокирование доступа и манёвра» (anti-access and area denial, A2/AD)» - сообщил Райан Маккарти.

Министр отметил, что «сложность и уровень этих систем возрастали, и параллельно проводились широкомасштабные учения, такие как «Запад», в которых были задействованы крупные соединения. В ходе этих учений осуществлялись стрельбы реальными боеприпасами, а также происходила отработка действий рот и батальонов вблизи границ Польши и стран Балтии».

Маккарти также отметил, что США внимательно следят за военной активностью Москвы на границах НАТО, а также стран-партнеров Североатлантического альянса: «Мы уделяем этому самое пристальное внимание и проводим много наших собственных учений по другую сторону границы».

Министр напомнил, что в ходе учений из серии Defender военные НАТО отрабатывали «оперативную переброску военного персонала США вдоль всей протяженной границы – из Болгарии, Венгрии, Румынии далеко на север, вплоть до стран Балтии». По мнению Райана Маккарти, «это является очень эффективным средством сдерживания».

Райан Маккарти прокомментировал переброску в Черногорию в прошлом году элитного киберподразделения – шага, о котором недавно вступившая в НАТО Черногория просила партнеров по Альянсу для лучшей защиты от российских кибератак и информационных операций в Интернете. По его словам, это дало «возможность выдвинуть нашу команду на передовую и работать на континенте, развивая очень прочные отношения с Черногорией».

Министр также позитивно оценил присутствие американских военных в Грузии – он напомнил, что США увеличили свои обязательства по оказаниям различной помощи Тбилиси из-за враждебных действий России против этой страны в 2008 году. «Присутствовать там необходимо, чтобы показать, что мы их поддерживаем», - заключил чиновник.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»

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