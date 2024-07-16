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АРМА передало в держуправління арештоване майно "Межигір’я"

АРМА передало в держуправління арештоване майно Межигір’я

Завершився процес передачі в управління державному парку-пам’ятці "Межигір’я" активів, на які судом накладено арешт у кримінальному провадженні щодо президента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомляє Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Мова йде про рухоме майно, яке було арештоване у рамках кримінальних проваджень щодо експрезидента януковича після Революції Гідності і за збереження якого з 2014 року стали відповідальними активісти за власною згодою.

"Підписання документів про передачу державного майна в управління державному парку-пам’ятці "Межигір’я" стало фінальним заходом в роботі міжвідомчої комісії, яка впродовж двох місяців працювала на території об’єкту", - повідомили в АРМА.

Як йдеться в повідомленні, загальна кількість оглянутого комісією рухомого майна складає більше 25 тисяч одиниць, яке розміщено у 121 будівлях та спорудах.

Найбільший за кількістю рухомого майна об’єкт - музей "Хонка". Ця будівля загальною площею 3100 кв.м є головною спорудою парку-пам’ятки, налічує 76 приміщень та понад 3,6 тисяч одиниць рухомого майна.

Також в процесі роботи комісія виявила понад 500 цінних обʼєктів рухомого майна, які раніше не були описані.

Зокрема, мова йде про витвори мистецтва, ікони, вітражі у церкві, барельєфи, предмети інтерʼєру, люстри та ін, а також об'єкти управління системами водопостачання та опалення, тобто цінне майно, яке також буде стягнуто в дохід держави.

З моменту офіційного відкриття всі надходження від функціонування державного "Межигір’я" надходитимуть в державну скарбницю.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки викрило масштабне виробництво фальсифікованої харчової продукції у парку Межигір’я. Виробництво фальсифікату здійснювали на території м. Києва та Київської області, зокрема в парку Межигір’я, на території якого розташовано колишній маєток експрезидента України Віктора Януковича.

Джерело: epravda.com.ua

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