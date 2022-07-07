Белой дом выпустил коллекционную монету "Остров Змеиный", которая посвящена украинскому сопротивлению в боях за остров. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

На монете изображен остров Змеиный, а на обратной стороне уже ставшая легендарной надпись о русском военном корабле, которая на английском звучит так "Moskva Russian warship go f**k yourself". Монета входит в коллекцию "Глобальные исторические моменты американского и всемирного президентства".

Стоимость одной монеты составляет 100 долларов, а ее доставка начнется 30 сентября. Стоимость отправки в Украину и страны НАТО будет бесплатной. Вместе с ней будет идти футляр с золотой президентской печаткой. 20% от продаж будет отправлен на помощь украинским женщинам и детям.

Источник: https://t.me/Sharpreview/15401

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