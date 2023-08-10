Більшовизм

Це може видатися неймовірним, але Україна була за крок від ухвалення закону, який дозволив би уряду свавільно відбирати у власників землю і майно. Саме це чорним по білому написано у внесеному «слугами народу» законопроєкті №8225.

Учора на вимогу фракції Європейська Солідарністьпогоджувальна рада парламенту зняла цей проєкт із порядку денного найближчого пленарного засідання. Але це не означає, що він не може вигулькнути знову за тиждень чи два.

Відповідно до законопроєкту 8225, щоб відібрати вашу землю чи будинок під час воєнного стану і десяти років після закінчення воєнного стану, владі достатньо оголосити, що вона на цьому місці хоче будувати об’єкт критичної інфраструктури. Звичайно, процедура відчуження майна для суспільних потреб існує і зараз, але проєкт 8225 перетворює її на свавільний грабунок.

Землю і нерухомість пропонується відбирати:

без рішення суду;

«без згоди землевласників, землекористувачів, органів управління об'єкта державної та комунальної власності та рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що здійснюють розпорядження земельними ділянками»;

«без складення акту приймання-передачі земельних ділянок із комунальної у державну власність»;

«без відшкодування втрат лісогосподарського виробництва та збитків землекористувачам»;

Щоб позбавити громадянина, компанію чи місцеву громаду власності на землю чи майно достатньо буде рішення уряду. В цьому ж рішенні буде вказано і розмір компенсації. Думаю, ви розумієте, що цей розмір і близько не відповідатиме реальній вартості відібраного майна.

Виникає запитання: а яким чином узагалі в правовій державі, яка претендує на членство в ЄС і НАТО, на порядку денному засідань парламенту з’являється законопроєкт, який суперечить базовим нормам Конституції України і невідчужуваним навіть в умовах воєнного стану правам громадян? Адже це не просто якісь депутати собі написали якусь дурню. Цей проєкт підтримав профільний комітет (до речі профільним чомусь визначено комітет з аграрної політики, так ніби йдеться про якісь сільськогосподарські питання). Його включили в порядок денний сесії і намагалися включити в порядок денний конкретного пленарного засідання. Навіть попри негативний висновок антикорупційного комітету, який вказує на його корупціогенність і антиконституційність.

По суті, ідеться про системну спробу замаху на конституційний лад і базові права людини, про запровадження в Україні елементів воєнного комунізму.

Законопроєкт 8225 має бути не просто знятий з пленарного засідання, а взагалі вилучений з порядку денного сесії і знятий із реєстрації.

Джерело: https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych

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