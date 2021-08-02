Больницу Уральска оштрафовали на миллион тенге из-за отсутствия бомбоубежища

Специализированный административный суд Уральска вынес постановление о наложении крупного штрафа на городскую многопрофильную больницу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Поводом стало невыполнение предписания сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям.

В медицинском учреждении отметили, что в ноябре 2020 года сотрудники ДЧС ЗКО провели проверку больницы. Был составлен протокол о нарушении требований законодательства о гражданской обороне и выписано предписание об устранении нарушений. После очередной проверки материал направили в суд.

"Судом вынесено постановление о штрафе в 1 миллион 20 тысяч тенге. У нас нет средств в бюджете на уплату штрафа. Стоит отметить, что больница построена пять лет назад и все органы подписали акт о приемке объекта. В том числе и ДЧС. Бомбоубежище необходимо в случае ядерного удара. За короткий срок его не построишь", - отметил директор городской многопрофильной больницы Уральска Арман Мурзахметов.

Отметим, что бомбоубежищ не предусмотрено и в областной детской больнице и модульном инфекционном стационаре. Медики считают, что создана нехорошая практика для сбора штрафов.

"Нам передали объект на правах хозяйственного ведения. Чтобы построить бомбоубежище, нужно порядка двух лет. Необходимо разработать проектно-сметную документацию, утвердить финансирование. Это должны делать не сотрудники больницы", - отметил руководитель службы городской многопрофильной больницы Едиге Кенжигалиев.

В Департаменте по ЧС отметили, что перечень объектов, в которых должны иметься бомбоубежища и другие защитные сооружения, относится к секретным документам.

"В настоящее время идет судебное разбирательство. Судебные акты не вступили в законную силу. Дополнительную информацию предоставим по окончании дела в суде", - проинформировали в ДЧС ЗКО.

Источник: tengrinews.kz

Новости портала «Весь Харьков»