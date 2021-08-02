Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:26
Просмотров: 112

Больницу Уральска оштрафовали на миллион тенге из-за отсутствия бомбоубежища

Больницу Уральска оштрафовали на миллион тенге из-за отсутствия бомбоубежища

Специализированный административный суд Уральска вынес постановление о наложении крупного штрафа на городскую многопрофильную больницу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Поводом стало невыполнение предписания сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям.

В медицинском учреждении отметили, что в ноябре 2020 года сотрудники ДЧС ЗКО провели проверку больницы. Был составлен протокол о нарушении требований законодательства о гражданской обороне и выписано предписание об устранении нарушений. После очередной проверки материал направили в суд.

"Судом вынесено постановление о штрафе в 1 миллион 20 тысяч тенге. У нас нет средств в бюджете на уплату штрафа. Стоит отметить, что больница построена пять лет назад и все органы подписали акт о приемке объекта. В том числе и ДЧС. Бомбоубежище необходимо в случае ядерного удара. За короткий срок его не построишь", - отметил директор городской многопрофильной больницы Уральска Арман Мурзахметов.

Отметим, что бомбоубежищ не предусмотрено и в областной детской больнице и модульном инфекционном стационаре. Медики считают, что создана нехорошая практика для сбора штрафов.

"Нам передали объект на правах хозяйственного ведения. Чтобы построить бомбоубежище, нужно порядка двух лет. Необходимо разработать проектно-сметную документацию, утвердить финансирование. Это должны делать не сотрудники больницы", - отметил руководитель службы городской многопрофильной больницы Едиге Кенжигалиев.

В Департаменте по ЧС отметили, что перечень объектов, в которых должны иметься бомбоубежища и другие защитные сооружения, относится к секретным документам.

"В настоящее время идет судебное разбирательство. Судебные акты не вступили в законную силу. Дополнительную информацию предоставим по окончании дела в суде", - проинформировали в ДЧС ЗКО.

Источник: tengrinews.kz

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Талібан» обстріляв ракетами аеропорт другого за величиною міста Афганістану
Сегодня 09:49    16
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    147
За матеріалами СБУ постане перед судом співробітник Головного управління Генерального штабу ЗС РФ
01.08.2021 09:29    181
Втрати окупантів в зоні ООС: з’явились сумарні дані за липень
01.08.2021 06:54    204
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
01.08.2021 00:01    205
Палата представників США підтримала збільшення безпекової допомоги Україні
31.07.2021 10:34    199
В Швеции прогнозируют большую войну в мире
31.07.2021 07:02    724
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
31.07.2021 00:01    210
СБУ скерувала обвинувальний акт стосовно співробітника ФСБ РФ до суду
30.07.2021 07:48    247
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
30.07.2021 00:01    207
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 