Больше 500 единиц оружия добровольно сдали харьковчане и жители области

На Харьковщине подошёл к концу месячник добровольной сдачи оружия.

С 1 по 31 октября люди могли добровольно сдать оружие в рамках месячника добровольной сдачи оружия. Такое мероприятие проводится не менее двух раз в год.

Владислав Штомпель, старший инспектор отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы УПД ГУНП в Харьковской области:

«Во время месячника сдано всего 509 единиц огнестрельного оружия. Среди них – нарезное армейского образца – 65. Из 65 – 64 незарегистрированных. Гладкоствольное и охотничье – 297, из них 152 – незарегистрированных».

В полиции заявляют: всего сдано боеприпасов – 2316 единиц. Также, Владислав Штомпель заявляет: больше всего сдавали оружие и боеприпасы во время месячника в Волчанском и Чугуевском районах.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анна Шевченко

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