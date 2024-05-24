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Больше половины американцев считают, что экономика США находится в рецессии. На самом деле экономика США в хорошей форме

Больше половины американцев считают, что экономика США находится в рецессии. На самом деле экономика США в хорошей форме

Фото ілюстративне

Больше половины американцев считают, что экономика США находится в рецессии, показали шокирующие результаты опроса, проведенного по заказу The Guardian.

На самом деле экономика США в хорошей форме. Нет рецессии. Но подобные неправильные представления являются огромным политическим вызовом для президента Байдена и преимуществом для Дональда Трампа, пишет Axios.

55% американцев ошибочно считают, что экономика США сокращается в этом году, а не растет.

49% считают, что S&P 500 снизился за год. А он только идет вверх.

64% американцев говорят, что не знают, кому доверять, когда дело доходит до изучения экономики. И это число относительно двухпартийное.

70% американцев заявили, что стоимость жизни является их самой большой экономической проблемой, за которой следует инфляция - 68%.

Две трети американцев, в том числе 65% демократов, сообщают, что трудно радоваться позитивным экономическим новостям, когда они чувствуют себя финансово сжатыми каждый месяц.

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И все-таки, люди в медиа и политике живут на другой планете. Они, понятно, не только сами не стали получателями триллионов халявных денег в ковид, но и даже не знают и не общаются ни с кем, кто на себе этот аттракцион невиданной щедрости испытал.

В 2020 году рабочий класс получил столько денег, что стало выгоднее не работать, будь ты официантка или механик, даже когда локдаун закончился, а мелкий и средний бизнес набрал невозвращаемых кредитов от государства - и только официально было подтверждено мошенничество на $60 млрд с этими кредитами.

Люди в медиа и политике не видели, судя по всему, стометровые очереди в Луи Виттоны, Диоры и Гуччи по всей стране, в которых стояли люди, прямо скажем, не принадлежащие к классу тех, кто там обычно отоваривается. И выносили оттуда не пакеты, а баулы.

Это были нищие, дорвавшиеся внезапно до денег. Но поскольку большинство из них были чернокожие, писать о таком феномене в медиа никто не стал.

А теперь у Байдена проблема с потерей чернокожих и латино избирателей. Белый рабочий класс без образования давно ушел к Трампу, но и те, кто еще был за демократов, тоже перетекают туда.

И все по одной простой причине, как эти люди сами это описывают (все одинаково): был Трамп, были деньги; пришел Байден, не стало денег.

Логика обыкновенного барана, но как можно требовать другого от простого человека?

Они не ассоциируют триллионы помощи с ковидом или даже Конгрессом, а только с Трампом. Поэтому Трамп всегда говорит, что в 2020 году жизнь была прекрасна - и то же недавно показали опросы, что американцы вспоминают 2020 год как очень хороший. А журналисты хватаются за голову и искренне не понимают, как так, ведь был ковид и локдаун. Но это было для них.

А для простого люда посыпались деньги. Джекпот.

И рецессию эти простые люди измеряют по тому, что могут купить на доллары в своем кошельке. Вот и все.

Штабу Байдена и ему самому необходимо начать говорить об этом в лоб. Что инфляция - это расплата за халяву.

И да, народ в массе своей туп, необразован и жаден в каждой стране одинаково. Но к сожалению, он этой своей тупостью и жадностью голосует.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5148

Новости портала «Весь Харьков»

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