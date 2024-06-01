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«Бряцання зброєю» біля Тайваню: глава Пентагону звернувся до китайського міністра

«Бряцання зброєю» біля Тайваню: глава Пентагону звернувся до китайського міністра

Міністр оборони США Ллойд Остін та його китайський колега Дун Цзюнь на зустрічі у Сінгапурі обмінялися різкими коментарями щодо зростання напруженості у Тайванській протоці.

Про це повідомляє Nikkei.

«Згідно з даними Пентагону, Остін висловив колезі стурбованість провокаційною діяльністю Народно-визвольної армії Китаю навколо Тайваню», - йдеться у повідомленні.

Близько тижня тому Китай провів масштабні військові навчання навколо Тайваню та його віддалених островів - як «покарання» за інавгураційну промову нового президента Тайваню Лай Чінте.

Глава Пентагону зазначив, що Пекін «не повинен використовувати політичний перехідний період Тайваню - частину нормального демократичного процесу - як привід для здійснення примусових заходів».

Дун зі свого боку застеріг США від втручання у політику Китаю щодо Тайваню.

Переговори міністрів тривали близько 75 хвилин - довше, ніж очікувалося.

Після зустрічі урядовців речник Міністерства оборони Китаю заявив, що підхід Вашингтона до Тайваню подає «неправильний сигнал» «сепаратистським силам» у Тайбеї.

Як повідомляв Укрінформ, Китай різко збільшив свою військову присутність навколо Тайваню, направивши на патрулювання навколо острова 38 бойових літаків, 7 кораблів ВМС та 4 судна берегової охорони.

Пекін запевняє, що його бряцання зброєю навколо Тайваню адресовано лише тайванській владі, а не жителям острова, і закликає «співвітчизників Тайваню» об’єднатися з жителями материка заради національного возз’єднання.

У листопаді минулого року голова КНР Сі Цзіньпін і президент США Джо Байден домовилися працювати над відновленням двосторонніх військових каналів зв'язку.

Джерело: ukrinform.ua

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