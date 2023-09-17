Євросоюз запроваджує нову систему авторизації для в’їзду до ЄС та Шенгенської зони. Скільки коштуватиме збір і хто повинен платити, розповідає аналітик центру "Європа без бар’єрів" Павло Кравчук.

Запуск ETIAS очікується 2024 року. Мандрівникам із безвізових країн перед в’їздом потрібно буде заповнити спеціальну анкету, яка має пройти авторизацію.

Як отримати авторизацію ETIAS?

● Заповнити анкету на офіційному сайті або в мобільному застосунку (поки не випущений);

● Сплатити збір €7 (близько 290 грн);

● Отримати підтвердження авторизації на електронну пошту.

Збір обов’язковий, проте є винятки. Від сплати звільняються:

● неповнолітні (до 18 років);

● літні люди (старші за 70 років);

● члени сімей громадян країн ЄС, Ісландії, Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейну.

В такому разі потрібно буде зазначити в анкеті дані члена вашої родини та який саме у вас із ним/нею родинний зв’язок.

Згідно з законодавством ЄС, близькими родичами вважаються:

● подружжя (як різно-, так і одностатеве);

● зареєстрований партнер;

● діти до 21 року;

● залежні особи (наприклад, через стан здоров’я), зокрема батьки.

"Важливий нюанс: подавати анкету ETIAS як члену родини громадянина ЄС можна, лише якщо він/вона живе не в країні свого громадянства. Наприклад, ви є громадянкою України, а ваш чоловік — громадянин Польщі і живе в Польщі, — в такому разі ви не можете подавати анкету як член родини, а маєте сплатити 7 євро.

Якщо ж він/вона є громадянином Польщі й живе, наприклад, в Угорщині, ви можете подаватися як член родини, не сплачуючи збору. Однак у цьому разі ви не зможете використовувати авторизацію, аби поїхати до Польщі", — пояснює експерт.

-----

Чи повинні отримувати ETIAS біженці, які перебувають в одній із країн ЄС чи Шенгенської зони, пояснює аналітик центру "Європа без бар’єрів" Павло Кравчук.

Наступного року Євросоюз запроваджує нову систему авторизації для в’їзду до ЄС та Шенгенської зони — ETIAS.

Однак українським біженцям, які мають документ, що врегульовує їхнє перебування на території ЄС, заповнювати анкету і платити збір у розмірі €7 не потрібно.

"Однак ситуація з українцями, які отримали тимчасовий захист, не є до кінця зрозумілою, адже це перший в історії випадок застосування цього механізму.

Також для поїздок до деяких країн ЄС/Шенгену можуть потребувати авторизації ETIAS біженці й особи без громадянства, зареєстровані в Ірландії", — наголошує Кравчук.

Джерело: https://t.me/znua_live/112630

Новости портала «Весь Харьков»