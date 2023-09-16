Чому потрібно скасувати європейський мораторій на експорт українського зерна
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
15 вересня спливає час мораторію Єврокомісії на експорт дешевого українського зерна та буде вирішуватися питання його скасування або продовження.
▶️ Мораторій Єврокомісії має економічні причини: традиційні постачальники агропродукції (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія) прагнуть захистити свого виробника від демпінгу.
▶️ Криза викликана зміною традиційного маршруту збуту української агропродукції внаслідок морської блокади росією українських портів.
▶️ Київ докладає зусиль для подолання російської блокади з урахуванням економічних інтересів ЄС: проклав новий (більш безпечний) морський коридор, нарощує потужності дунайського судноплавства, домовився про створення нових зерносховищ та зміну протоколу санітарного і фітосанітарного контролю тощо.
▶️ Україна сподівається на скасування європейського мораторію і вітає зміну позиції Болгарії з цього питання.
▶️ У Чорному морі має бути відновлене вільне судноплавство, але не ціною прийняття російських ультиматумів щодо «зернової угоди».
Джерело: https://t.me/spravdi/33410