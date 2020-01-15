Что будет с курсом гривни: Украина начинает снова размещать ОВГЗ

В 2019 году инвестиции иностранцев в украинские ОВГЗ составили более 110 млрд гривен и по подсчетам аналитиков укрепили гривну по отношению к доллару более, чем на 15%

Во вторник, 14 декабря 2020 года Министерство финансов проведет первый в 2020 году аукцион ОВГЗ, на котором будут представлены к эмиссии государственные ценные бумаги на 3 месяца, 1 год, 2 года и 4 года. Объем аукциона составляет 5,5 млрд гривен.

Именно это первое в 2020 году размещение ОВГЗ, как рассказал Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК ForexClub Андрей Шевчишин, должно показать, какая ситуация со спросом на гривневые облигации.

Здесь следует отметить, что доходность самих украинских ОВГЗ постепенно снижается. Так, если еще в первой половине 2019 года жесткая монетарная политика НБУ позволяла заработать на них в гривне свыше 20% годовых, то сегодня даже ОВГЗ, размещенные под 10-12% годовых, для инвесторов могут стать только мечтой.

"После публикации данных за декабрь мы видим, что инфляция в Украине упала до 4.1%! При ориентирах оптимистического сценария на уровне в 8%! Однозначно, таких результатов никто не ожидал — от регуляторов до инвесторов. Уже со стороны НБУ мы видим заявления, которые указывают на агрессивное снижение процентной ставки до значений в 8% до конца года! В связи с этим текущие доходности по рынку в 10-12% годовых для инвесторов — это уходящий поезд, в который прыгнуть нужно уже сей час", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик Альпари Максим Пархоменко.

По словам аналитика, при реализации монетарного смягчения со стороны НБУ, текущие выпуски со средневзвешенной доходностью в 11.75% уже к концу года на вторичном рынке можно будет продать по 9%. "За счет этого номинал данных бумаг вырастет в среднем на 20%. Без учета возможного укрепления гривны, это будет чистый доход инвесторов", — отмечает он.

Ожидается, что наибольшая доходность будет в наиболее длинных ценных бумагах — семилетние бонды. Их выпуск будет дебютным для Минфина — первое размещение таких ОВГЗ запланировано на 28 января 2020 года.

Тем не менее, несмотря на снижение доходности от украинских ОВГЗ, стимулировать к покупке наших ценных бумаг иностранных инвесторов существенно сможет повышение кредитных рейтингов страны с рейтинга "С" до рейтинга "В". На сегодня Украине присвоены следующие кредитные рейтинги от основных мировых рейтинговых агентств: Standard&Poor"s — "В", прогноз стабильный; Fitch — "B", прогноз позитивный; Moody"s — "Саа1", прогноз позитивный.

"Как не крути, рейтинг "С" для многих финансовых институтов мира является запретительным барьером для инвестиций. Огромное количество денег по своим внутренним нормативам даже не вправе смотреть на активы, у которых нет рейтинга "В" и выше от всех трех основных рейтинговых агентств мира. При рейтинге "С", и без МВФ, в страну вошло более 4 млрд. долларов, что же будет с МВФ и рейтингом "В"? А будет следующее: при повышении рейтинга страны объем спроса иностранцев на ОВГЗ увеличится и очень существенно. При рейтинге "B" от всех трех основных мировых рейтинговых агентств ОВГЗ, будут продаваться еще лучше, поскольку мировые банки смогут покупать украинские ОВГЗ. А это вызовет цепную реакцию в мире финансов страны, которая будет позитивна для экономики", — отмечает в своем прогнозе на 2020 год аналитик Инвестиционной группы "УНІВЕР" Михаил Федоров.

Впрочем, первый в 2020 году аукцион ОВГЗ, по прогнозам Максима Пархоменко, может только немного укрепить гривну, хотя, скорее всего, никак не повлияет на ее курс. "Ожидаемо, аукцион пройдет в обычном режиме", — отмечает аналитик.

Тем временем, неплохой спрос на ОВГЗ 14 января 2020 года прогнозирует финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив. "Во вторник на ОВГЗ аукционе предложат 5.5 млрд грн. С начала года Минфин погасил их на 5.7 млрд грн. В результате иностранцы сократили портфель на 0.9 млрд грн. Спрос во вторник должен быть неплохим", — написал он на своей странице в Facebook.

Источник: delo.ua

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