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Цьогоріч 218 релігійних громад перейшли з УПЦ МП до Православної церкви України

Цьогоріч 218 релігійних громад перейшли з УПЦ МП до Православної церкви України

У 2024 році з Української православної церкви московського патріархату до Православної церкви України перейшли 218 релігійних громад

Про це повідомили у Державній службі з етнополітики та свободи на запит Інтерфакс-Україна.

Там розповіли, що у рік створення ПЦУ, 2018, підпорядкованість у канонічних і організаційних питаннях релігійним центрам змінили 2 релігійні громади УПЦ МП. У наступному році це зробили 319 громад, у 2020-му - 30, у 2021-му - 25, у 2022-му - 496, а у 2023 році - 471.

Станом на 23 грудня 2024 року 218 громад перейшли до Православної церкви України.

У відомстві також зауважили, що вони не володіють інформацією про кількість ліквідованих релігійних організацій УПЦ МП.

29 листопада стало відомо, що на Львівщині більше не залишилось релігійних громад, які підпорядковуються московському патріархату.

Джерело: espreso.tv

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