Действительно, почему это россия позаимствовала название месяцев у Америки?
Может, потому же, почему позаимствовала:
— эскимо;
— сгущёнку;
— танк БТ-2, прототипом которого стала американская машина «Кристи»;
— ТУ-4, скопированный с американского бомбардировщика В-29;
— пистолет ТТ, конструктивно похожий на «Браунинг»;
— первый массовый легковой автомобиль ГАЗ, скопированный с американского «Форда»;
— сталинскую высотку на Кудринской, повторившую Manhattan Municipal building;
а также утюги, пылесосы, электробритвы, швейные машинки – перечислять можно бесконечно.
Может, всё дело в том, что россия до сих пор сама не научилась производить даже гвозди? А вместо того, чтобы тратить силы и ресурсы на прогресс, она всеми силами стремилась назад в прошлое – туда, где было самое вкусное эскимо в Советском Союзе? Да-да, то самое, придуманное американцами.
Джерело: https://t.me/slvn_pomet/11172