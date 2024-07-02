Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:46
Просмотров: 122

Действительно, почему это россия позаимствовала название месяцев у Америки?

Действительно, почему это россия позаимствовала название месяцев у Америки?

Может, потому же, почему позаимствовала:

— эскимо;

— сгущёнку;

— танк БТ-2, прототипом которого стала американская машина «Кристи»;

— ТУ-4, скопированный с американского бомбардировщика В-29;

— пистолет ТТ, конструктивно похожий на «Браунинг»;

— первый массовый легковой автомобиль ГАЗ, скопированный с американского «Форда»;

— сталинскую высотку на Кудринской, повторившую Manhattan Municipal building;

а также утюги, пылесосы, электробритвы, швейные машинки – перечислять можно бесконечно.

Может, всё дело в том, что россия до сих пор сама не научилась производить даже гвозди? А вместо того, чтобы тратить силы и ресурсы на прогресс, она всеми силами стремилась назад в прошлое – туда, где было самое вкусное эскимо в Советском Союзе? Да-да, то самое, придуманное американцами.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/11172

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: росія

Читайте ещё:

2 липня 1951 року радянська газета "Правда" засудила вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну!"
Сегодня 11:00    111
За рік на Бєлгородську область впали щонайменше 38 російських планерних бомб
Сегодня 09:45    105
Резолюція ОБСЄ – це ще одна перемога України на шляху до покарання рф за геноцид
Сегодня 09:21    143
Так виглядали цивільні українці до російського полону і після того, як їх вдалося звільнити
Сегодня 08:19    149
В оккупированном Мариуполе возможна вспышка холеры
Сегодня 08:00    111
В Белгородской области аварийное отключение электроэнергии
Сегодня 07:41    125
«Брудна бомба» і «українська ядерна програма»: яку дезінформацію вкидає москва проти української енергетики
Сегодня 07:32    114
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно
Сегодня 07:26    131
ISW: путін сподівається виграти війну на виснаження
Сегодня 07:23    117
Потери рф за июнь 2024
Сегодня 06:56    116
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 