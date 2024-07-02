Действительно, почему это россия позаимствовала название месяцев у Америки?

Может, потому же, почему позаимствовала:

— эскимо;

— сгущёнку;

— танк БТ-2, прототипом которого стала американская машина «Кристи»;

— ТУ-4, скопированный с американского бомбардировщика В-29;

— пистолет ТТ, конструктивно похожий на «Браунинг»;

— первый массовый легковой автомобиль ГАЗ, скопированный с американского «Форда»;

— сталинскую высотку на Кудринской, повторившую Manhattan Municipal building;

а также утюги, пылесосы, электробритвы, швейные машинки – перечислять можно бесконечно.

Может, всё дело в том, что россия до сих пор сама не научилась производить даже гвозди? А вместо того, чтобы тратить силы и ресурсы на прогресс, она всеми силами стремилась назад в прошлое – туда, где было самое вкусное эскимо в Советском Союзе? Да-да, то самое, придуманное американцами.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/11172

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