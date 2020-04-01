Денис Шмигаль: За тиждень ми доопрацюємо зміни до Держбюджету-2020 та внесемо до Верховної Ради

Через те, що не всі народні депутати мали змогу ознайомитися із запропонованими змінами до Державного бюджету на 2020 рік, документ не був проголосований сьогодні на позачерговому засіданні. Про це 30 березня в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV заявив очільник Уряду Денис Шмигаль.

«Ми працювали над бюджетом спільно з парламентським комітетом практично в цілодобовому режимі. Це бюджет надзвичайної ситуації. У ньому створений Фонд для боротьби з COVID-19. Ми зберегли практично всі основні видатки, водночас запропонувавши наповнити Фонд на 97,1 млрд грн», – зазначив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр закцентував увагу на тому, що Фонд буде повністю прозорим. У ньому будуть чітко визначені напрямки, куди саме витрачатимуться кошти: це підтримка людей, підтримка медиків, закупівля ліків і заходи, які безпосередньо пов’язані з протидією коронавірусній інфекції та її наслідкам. «Щойно ця боротьба буде завершена, всі видатки будуть повернені і ми продовжимо фінансувати розвиток економіки», — заявив Денис Шмигаль.

На його думку, через те, що не всі депутати були присутні на засіданні фракцій та не змогли ознайомитися із запропонованими змінами, законопроект про зміни до Держбюджету не був підтриманий Парламентом. «Ми взяли бюджет на доопрацювання, щоб почути пропозиції та поправки. Впевнений, він буде проголосований через 7-8 днів», — переконаний Глава Уряду.

Прем’єр-міністр запевнив, що Україні потрібна допомога усіх міжнародних фінансових установ для боротьби з коронавірусною інфекцією та подолання економічних наслідків, які спричинить пандемія. «Сьогодні особливо важливо працювати з усіма міжнародними донорами. Не лише з МВФ. Ми також працюємо зі Світовим банком, ЄС, ЄБРР та іншими міжнародними фінансовими установами, які можуть підтримати Україну фінансово. Сьогодні, наприклад, ЄС виділив 80 млн євро на підтримку України у боротьбі з коронавірусом», - заявив Прем’єр-міністр. Також Денис Шмигаль запевнив, що його Уряд зробить усе можливе, аби країна залишалася фінансово стабільною.

Источник: kmu.gov.ua

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