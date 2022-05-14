Джен Псакі завершила роботу на посаді речниці Білого дому

Джен Псакі завершила свою роботу на посаді речниці Білого дому – тепер замість неї працюватиме Карін Жан-П'єр

Про це повідомляє CNN із посиланням на останній брифінг Псакі на посаді.

Вона подякувала колегам із прес-служби та представникам ЗМІ.

"Дякую за те, що ви робите, – сказала Джен Псакі. – Дякую вам за те, що ви зробили мене кращою. І головне, дякую вам за щоденну роботу, яку ви робите, щоб зробити цю країну сильнішою".

Тим часом її наступниця Карін Жан-П'єр підтвердила, що також і надалі проводитиме регулярні брифінги для журналістів.

5 травня президент Байден повідомив, що Карін Жан-П'єр призначена на посаду помічника президента і прес-секретаря Білого дому.

Источник: espreso.tv

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