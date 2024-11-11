Для масової депортації мігрантів у США розглядають можливість оголошення надзвичайного стану — The Wall Street Journal

Люди з оточення новообраного президента США Дональда Трампа починають думати над тим, як реалізувати його обіцянку про масову депортацію мігрантів, котрі потрапили до США нелегально. Розглядається у тому числі версія про оголошення надзвичайного стану в країні, що дозволило б новій адміністрації перепрофілювати військові сили для затримання та вивезення мігрантів, повідомляють джерела WSJ.

Газета стверджує, що йдеться не лише про нелегалів, радники Трампа також пропонують скасувати таку форму захисту мігрантів, як "гуманітарний пароль", за яким до країни легально прибули сотні тисяч гаїтян, венесуельців, а також українців. Йдеться і про загрозу для десятків тисяч афганців, евакуйованих після падіння Кабула.

Серед обіцяних Трампом змін — скасування політики адміністрації Байдена, за якої імміграційна та митна служби США не переслідували нелегальних іммігрантів, якщо вони не вчиняли інших злочинів.

Наразі у країні перебувають близько 1,3 мільйона людей, які отримали судові рішення про депортацію.

Трамп раніше заявляв, що приблизно вісім мільйонів мігрантів нелегально в’їхали до США за часів адміністрації Байдена. А також казав, що у США не мають намір перебувати близько 20 мільйонів людей, які тут проживають.

Оголошення надзвичайного стану на кордоні, за однією з пропозицій, має пролунати у перший день офіційного перебування Трампі на посаді. Планується знову оголосити про будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Надзвичайний стан у країні, вважають радники Трампа, також розкриє можливість використовувати військові бази для затримання іммігрантів і військові літаки для допомоги у проведенні депортації.

За оцінками Американської імміграційної ради, депортація людей, які проживають у США нелегально, може коштувати 968 мільярдів доларів протягом більш ніж десяти років, або приблизно 88 мільярдів доларів на рік.

Джерело: https://t.me/znua_live/175911

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