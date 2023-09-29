Економічне становище українців погіршилося - опитування

Більша частина українців кажуть, що в першому півріччі їм жилося гірше в економічному плані, лише 5 відсотків кажуть про поліпшення. Однак більшість в Україні вважає, що курс країни - правильний.

Погіршення власного економічного становища за останні пів року війни відчули 60 відсотків українців, у 35 відсотків воно не змінилося, а лише 5 відсотків відчули поліпшення, свідчать оприлюднені в четвер, 28 вересня, результати дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 5-7 вересня.

Водночас 23 відсотка респондентів сподіваються, що наступного року їхнє особисте економічне становище покращиться, 41 відсоток вважає, що воно не зміниться, 21 відсоток має песимістичні погляди щодо цього.

Найкращі оцінки стану власного економічного становища спостерігаються серед жителів заходу та центру країни, молодших респондентів, тих, хто працює, й особливо тих, хто знайшов нову роботу. Майже такі самі тенденції і в оцінці майбутнього. Майбутнє економіки України відносно краще оцінюють жителі півдня.

Чверть респондентів залишаються безробітними

Що стосується зайнятості українців, то 44 відсотка респондентів, які працювали до війни, нині працюють на своїх звичних робочих місцях, 14 відсотків - зайняті частково або працюють віддалено, 15 відсотків - знайшли нову роботу. Чверть опитаних, які мали роботу, досі не працює, але спостерігається зменшення їхньої кількості.

Відносно краща ситуація з роботою у жителів центру та заходу країни, чоловіків, молоді та осіб середнього віку, вказують дослідники.

Зростають негативні оцінки майбутнього

Економічну ситуацію загалом у країні українці оцінили так: 73 відсотків відчули погіршення, 13 відсотків - говорять про відсутність змін, 9 відсотків - про поліпшення. Оцінки поточної ситуації кращі, ніж у минулих опитуваннях, але при цьому зростають негативні прогнози щодо майбутнього: 32 опитаних очікують погіршення, 29 - очікують покращення, 26 - думають, що нічого не зміниться

Водночас 61 відсоток опитаних вважає, що напрям розвитку України правильний, 23 відсотка - протилежної думки, ще 16 відсотків - не змогли оцінити. Спостерігається зменшення кількості тих, хто оцінює напрям розвитку країни як правильний, але в усіх регіонах і серед усіх вікових груп і далі переважає оцінка напрямку як правильного.

Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) серед 1000 респондентів віком від 18 років у всіх підконтрольних уряду областях і районах, кажуть соціологи.

Джерело: dw.com

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