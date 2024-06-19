Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:04
Просмотров: 48

Експерти прогнозують падіння російського врожаю пшениці на 10%

Експерти прогнозують падіння російського врожаю пшениці на 10%

Урожай пшениці в росії, за прогнозами, буде більше ніж на 10% нижче, ніж передбачалося раніше, через заморозки.

Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на дані UkrAgroConsult.

Водночас пшениця з країн ЄС, які межують з Чорним морем, торгується дешевше, ніж товар від конкурентів, оскільки високі врожаї в регіоні знижують ціни, а врожаї основних виробників - росії та Франції - страждають через негоду.

Зокрема, Румунія очікує на рекордний урожай у 10,5 млн тонн у 2024-2025 роках.

Нагадаємо:

Ціни на основні сільськогосподарські культури зростають, що підвищує ризик інфляції на продукти харчування, яка залишається неприємно високою в деяких регіонах світу.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно
Сегодня 07:25    1
“Kill them all!” — легіонери ГУР працюють на Донбасі
Сегодня 07:12    43
Bild: Тепер кремлівський правитель має дві проблеми
Сегодня 06:54    85
Неправда: «Київський симфонічний оркестр втік з України і отримав притулок в Німеччині»
Сегодня 06:36    78
Західні союзники не повинні залишити без наслідків дії Пекіна
Сегодня 06:27    91
російські окупанти знеголовили українського військового замість того, щоб взяти його в полон
Сегодня 06:09    100
Новини
Сегодня 06:00    83
Оперативна інформація станом на 16.00 18.06.2024 щодо російського вторгнення
18.06.2024 17:50    165
СБУ повідомила про підозру генпродюсеру окупаційної ТРК «Крим», яка зомбує жителів усіх тимчасово окупованих територій України
18.06.2024 10:46    173
Істерика кремля на тлі Бюргенштока: розберімо, чому бункерний вимушений вдатися до запасного плану
18.06.2024 10:34    212
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 