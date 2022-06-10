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Эммануэль Макрон может приехать в Украину и планирует передать новое оружие

Эммануэль Макрон может приехать в Украину и планирует передать новое оружие

Об этом сообщает французское издание Europe 1. Президент Франции рассматривает возможность до конца месяца отправить вооруженным силам Украины (ВСУ) еще шесть самоходных установок CAESAR. Так же Франция может передать Украине новые бесконтактные взрыватели для снарядов САУ CAESAR.

Бесконтактные взрыватели используют радар для измерения расстояния до земли и детонируют на заданной высоте, вызывая "дождь" из шрапнели. Являются идеальными для уничтожения пехоты, особенно в окопах и идеально подходят при наступательных действиях.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/15909

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