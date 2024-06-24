Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:23
Просмотров: 89

ЕС и Китай планируют консультации относительно повышения ставок европейской ввозной пошлины на импорт электромобилей

ЕС и Китай планируют консультации относительно повышения ставок европейской ввозной пошлины на импорт электромобилей

Китай и Европейский Союз планируют начать консультации относительно запланированного повышения ставок европейской ввозной пошлины на импорт китайских электромобилей, соответствующие намерения Пекина и Брюсселя озвучило в субботу, 22 июня, министерство торговли КНР, сообщает DW.

Отмечается, что перед тем министр торговли Китая Ван Вэньтао и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис достигли соответствующих договоренностей во время видеоконференции.

Накануне Поднебесная упрекала Евросоюз за, по мнению Пекина, разжигание торговой войны, под чем понималось в частности повышение ставок ввозной пошлины в ЕС на электромобили из КНР.

Между тем, как пишет DW, вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Габек, который находится с визитом в Китае, заявил во время визита в Шанхай, что ЕС готов к диалогу с Китаем относительно таких тарифов и что время для этого еще есть до ноября.

Во время встречи с председателем Государственного комитета по развитию и реформам Чжэном Шаньцзе в Пекине Габек также отметил, что введение повышенных ставок ввозной пошлины со стороны ЕС не является карательными мерами. “Скорее, целью такого шага было избежать недобросовестной конкуренции”, – цитирует немецкого чиновника издание.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

росія могла задіяти майже 200 шпигунских суден в Північному морі
23.06.2024 07:26    173
У Китаї штучний інтелект перетворив українського ютубера на російського
23.06.2024 07:15    196
Україна сформувала делегацію на переговорах про вступ до ЄС
23.06.2024 06:33    192
Чому ЄС затягує з «атомними санкціями»
22.06.2024 11:27    226
Китай застеріг ЄС від розпалювання торговельної війни
22.06.2024 08:14    223
Новий пакет санкцій проти росії закриє лазівку для обходу попередніх обмежень
22.06.2024 07:52    211
У бюджет ЄС заклали 15 млрд євро для України на 2025 рік
20.06.2024 09:55    182
Новини з іншого світу
20.06.2024 08:07    289
У новому пакеті санкцій ЄС знайдеться місце для російського скрапленого газу — Euobserver
20.06.2024 07:57    189
россия скупает в Китае старое зарубежное оборудование для увеличения производства оружия
20.06.2024 07:12    277
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 