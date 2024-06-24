ЕС и Китай планируют консультации относительно повышения ставок европейской ввозной пошлины на импорт электромобилей

Китай и Европейский Союз планируют начать консультации относительно запланированного повышения ставок европейской ввозной пошлины на импорт китайских электромобилей, соответствующие намерения Пекина и Брюсселя озвучило в субботу, 22 июня, министерство торговли КНР, сообщает DW.

Отмечается, что перед тем министр торговли Китая Ван Вэньтао и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис достигли соответствующих договоренностей во время видеоконференции.

Накануне Поднебесная упрекала Евросоюз за, по мнению Пекина, разжигание торговой войны, под чем понималось в частности повышение ставок ввозной пошлины в ЕС на электромобили из КНР.

Между тем, как пишет DW, вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Габек, который находится с визитом в Китае, заявил во время визита в Шанхай, что ЕС готов к диалогу с Китаем относительно таких тарифов и что время для этого еще есть до ноября.

Во время встречи с председателем Государственного комитета по развитию и реформам Чжэном Шаньцзе в Пекине Габек также отметил, что введение повышенных ставок ввозной пошлины со стороны ЕС не является карательными мерами. “Скорее, целью такого шага было избежать недобросовестной конкуренции”, – цитирует немецкого чиновника издание.

Джерело: nigroll.com

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