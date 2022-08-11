У украинцев практически нет флота, но они завалили российский флагман (и ещё 6 кораблей противника). У Киева нет большой авиации, но они на земле спалили две эскадрильи вражеских самолётов (и ещё десять в воздухе). Эта нация войдёт в книгу рекордов Гинесса, - профессор Талк.

У украинцев есть главное: мотивация и любовь к своей стране.

На россии, если путин даст команду найти врага и начать войну, его стадо тут же найдёт врага и начнёт войну. Скажет путин закончить войну - стадо послушно её закончит.

В Украине не нужна была команда Зеленского организовать сопротивление, нужен был только опытный военачальник. Если, например, тот же Зеленский по какому-то договорняку даст команду капитулировать на условиях москвы, то сам пойдёт в расход, а украинцы продолжат освобождать свою землю.

Шанса разобраться с вековым поработителем украинцы ждали очень долго. Эта война за то, чтобы поставить точку в пятисотлетнем противостоянии цивилизационных начал - дикого, монголо-бурятского с психологией Золотой Орды и древнего начала Киевской Руси, изначально заточенной на европейские ценности.

Просто украинцам отступать некуда. Когда у них раз и навсегда пытаются забрать культуру (мол, нет у вас своей культуры), язык (мол, украинский - это сельский диалект русского), земли (мол, вам всё подарил ленин), веру (вы всегда были и будете в подчинении московских попов), историю (мол, правда - только то, что в российских учебниках), на эту войну наши мужчины и женщины уходят, как на последний бой.

Вот и не удивляйтесь, когда "вторая армия мира" на фоне украинских защитников оказывается толпой вооружённых бандитов, единственно умеющих равнять города артиллерией, не считаясь ни со своим мясом, ни с мирными жителями.

Мы же победим вас умением и силой духа, выдержкой и военной мыслью. Не НАТО, дурачьё, с вами воюет, а УКРАИНЦЫ. Используя очень ограниченный потенциал Альянса. Если бы захотело воевать НАТО, вас бы уже гнали до Харбина. Не делается это только потому, что при власти у вас кровавый упырь с ядерной гранатой.

Так что бойтесь - вы открыли ящик Пандоры. Теперь ни Саратов, ни Белгород, ни Мытищи не будут спать спокойно. Там где есть российские войска, будет бавовна - кстати, в эти минуты в Долгопрудном (Подмосковье) горит воинская часть. В отличие от вас, упырей, мы не трогаем мирных жителей, но мирной жизни вашим мирным жителям не обещаем. Напрасно вы решили "взять Киев за три дня"...

Специально написал этот текст на русском, зная, что меня читает около тысячи россиян. И посвящаю его Глебу Бабичу - бойцу, поэту, прекрасному человеку, погибшему от рук рашистских мразей. Все, кто знал Глеба, не успокоятся, пока нога последнего оккупанта не покинет украинскую землю. Или навеки в ней не останется...

Слава Україні! Слава ЗСУ!

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16286

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