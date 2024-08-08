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Эта президентская кампания с каждым часом становится все лучше - лучше для демократов

Эта президентская кампания с каждым часом становится все лучше - лучше для демократов

Итак, не успели республиканцы, начиная с Джей Ди Вэнса, провозгласить, как кандидат Камалы в ВП губернатор Миннесоты Тим Уолз является коммунистом, который «позволил протестующим BLM сжечь дотла Миннеаполис» после убийства Джорджа Флойда, как была опубликована аудиозапись разговора Трампа с губернаторами, включая Уолза, на которой он хвалит Уолза за умелое подавление протестов.

Excellent guy, incredible, very happy, dominated - превосходный чувак, невероятный, я счастлив, подавил ситуацию.

Так описал Трамп Уолза в разговоре с ним и другими губернаторами 1 июня 2020 года, через несколько дней после того, как в Миннеаполисе вспыхнули протесты.

«Я знаю, что губернатор Уолз сейчас на телефоне, и мы говорили, и я полностью согласен с тем, как он справлялся с этим последние пару дней…Я был очень доволен последними парой дней, Тим. Ты задействовал большие силы, и большие силы выбили их так быстро, что это было похоже на боулинг».

Трамп в 58-минутном звонке с губернаторами сказал о Уолзе: "Он отличный парень. У вас есть большая Национальная гвардия, которая готова войти и сражаться как в аду. Я говорю вам, самое лучшее - то, что они сделали в Миннеаполисе, было невероятным. Они вошли и подавили ситуацию, и это произошло сразу".

Трамп сказал, что он послал силы Нацгвардии, но Уолз уже активировал их до того, как состоялся звонок.

Согласно аудиозаписи звонка, Уолз также согласился с Трампом в том, что изначально необходимо использовать силу, чтобы подавить беспорядки, но он утверждал, что следующим шагом будет продолжение мирных протестов.

Кстати, на трамповский восторг по поводу «вошли и выбили их» Уолз отвечает первым делом «Сэр, наш город скорбит и недоволен (прим. - убийством Флойда), и в то время как на протестах были провокаторы, там были мирные протестующие, которые вышли высказать свое недовольство».

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5294

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