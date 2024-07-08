Франція заборонила експорт пістолетів Наполеона Бонапарта

Міністерство культури Франції заборонило вивезення двох пістолетів, які колись належали Наполеону Бонапарту і мали бути продані на аукціоні.

Зброя, з якої імператор намагався застрелитися в 1814 році, становить "великий історичний і художній інтерес для національної спадщини" і тому повинна вважатися "національним надбанням", пояснила відповідальна комісія у справах національних цінностей.

За оцінками, ці пістолети Наполеона коштують від 1,2 до 1,5 мільйона євро.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/24793

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